Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Enzo Bucchioni ha parlato delle possibili conseguenze per la prossima stagione in caso di conclusione dell'annata in corso. Queste le sue parole: "Nel calcio ci sono ancora 124 partite da giocare, dovresti scendere in campo tutti i giorni per chiudere la stagione. Il rischio è di intaccare anche la prossima annata"