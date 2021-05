Bucchioni: "Pioli meriterebbe la conferma per il lavoro che ha fatto"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche del Milan. Queste le sue parole: "Pioli meriterebbe la conferma per il lavoro che ha fatto, per come ha fatto crescere la squadra, ma conosciamo bene i meccanismi del pallone. Senza Champions anche la sua panchina potrebbe saltare. Che succederà se il Milan dovesse non andare oltre l’Europa League? Tornerebbe i vecchi amori? Per Pioli speriamo di no, ma oltre a Rangnick anche Spalletti era una delle ipotesi per il dopo Giampaolo, fu l’ex Inter a dire no ai rossoneri. Torna buono? Vedremo.