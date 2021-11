Bucchioni: "Spareggi Italia? Eviterei molto volentieri la Svezia"

Enzo Bucchioni, intervenuto su Top Calcio 24 durante la trasmissione ‘Calcissimo’, ha parlato della possibilità che l’Italia di Roberto Mancini incontri nuovamente la Svezia ai playoff per i Mondiali di Qatar 2022 come è avvenuto nel 2017. Bucchioni ha detto: “Personalmente eviterei volentieri la Svezia perché possono esserci cattivi ricordi in alcuni dei componenti della squadra. Altro motivo è perché sono una buona squadra. Io l’ho vista giocare spesso e hanno un minimo di gioco, molta fisicità e possono fare del male anche in contropiede”.