Bucchioni su Milan-Napoli: "Mi aspetto una partita spettacolare"

© foto di Federico De Luca

Enzo Bucchioni è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi aspetto una partita molto spettacolare perché sia Milan che Napoli non fanno calcoli, hanno una grande mentalità, la mentalità europea di voler andare a imporre il proprio gioco. Non mi aspetto una gara bloccata, piena di tatticismi, entrambe hanno voglia di far gol. L'idea dei due allenatori è simile. Certo, le assenze del Milan sono importanti, ma i rossoneri vogliono sempre superarsi e andare oltre e vorranno farlo anche adesso".