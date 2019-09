Bucciantini: "È un Milan che subisce poco ma che deve evolversi"

Marco Bucciantini ha parlato a Sky Sport 24 di Giampaolo e del Milan: "L'evoluzione che dovrà fare il Milan sarà quella di vincere e giocare bene con le piccole. Le squadre di Giampaolo sono abituate ad aprire le difese chiuse, anche delle piccole, però chiedono sempre agli attaccanti molto gioco. Il Milan invece ha un attaccante diverso, Piatek, gli bastano anche due palle a partita e ti fa due gol. Non è Belotti ma non è nemmeno Quagliarella che sa giocare ed ha piacere a farlo. Bisogna trovare una sintesi, allenatore e centravanti devono venirsi incontro. Il Milan è una squadra ottimamente organizzata. Ha subito poco da tutte. Il Verona, le squadre di Juric, partono sempre forte e una squadra atletico, a Settembre, ti da fastidio. Da Agosto in poi il Milan ha continuato a subire poco. Nel derby, con l'Inter, è più importante essere organizzati che giocare bene perché è l'Inter che ti fa male. Però il Milan deve evolvere perché serve giocare bene per far male alle difese avversarie".