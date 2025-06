Bucciantini elogia l'acquisto di Ricci: "Il Milan fa un favore al calcio italiano"

Intervenuto così a Sky Sport - Calciomercato l’Originale, Marco Bucciantini ha commentato l'eventuale arrivo di Samuele Ricci, centrocampista del Torino vicino al Milan. Un estratto del suo commento in vista del possibile colpo del Milan: "E' un segnale per il calcio italiano, un giocatore forte e di gran crescita. Hanno preso anche Modric, ma con Ricci fanno un favore al calcio italiano in generale, sono contento e mi fa piacere per lui"

LE ULTIME SU RICCI AL MILAN

Samuele Ricci è destinato a diventare un nuovo giocatore del Milan: nulla è ancora ufficiale, ma tutte le indiscrezioni delle ultime ore portano in quella direzione. Se l'operazione venisse confermata nei prossimi giorni, ecco che il Diavolo avrebbe già il suo secondo tassello, dopo Modric, per il centrocampo che Tare ha indicato come il reparto su cui si sarebbe intervenuti maggiormente.

In chiusura

Come scrive Il Corriere dello Sport, l'operazione è in chiusura e questo anche grazie ai passi che il Milan ha mosso nei mesi scorsi rispetto alla concorrenza. L'accordo personale tra club rossonero e calciatore, di fatto, risale al mese di gennaio quando già i rossoneri avevano provato a fare un tentativo nel corso della sessione invernale, incontrando però la resistenza di Cairo che, di fatto, ha chiesto di passare nuovamente a fine stagione. Ed ecco che il Milan è tornato e si è accordato con il club granata: Ricci dovrebbe trasferirsi al Milan a titolo definitivo per 25 milioni complessivi, anticipando la concorrenza ed evitando aste di ogni sorta per un giocatore che farà a breve 24 anni e che è nel giro della nazionale italiana.

Mediano, giovane, italiano

Ricci, oltre a essere un talento di prospettiva, risponde a tre criteri che il Milan sta cercando di soddisfare, dove possibile, in questo mercato. È un mediano, per prima cosa: questo è il ruolo che qualche giorno fa Tare ha definito come prioritario. Ed è possibile che arrivi anche qualche altro rinforzo dal mercato in quella posizione, con Tare che non molla Granit Xhaka. Ricci però è anche giovane, come dimostra chiaramente la carta di identità, ed è italiano: sono due elementi che nelle considerazioni di mercato la dirigenza rossonera sta cercando di tenere presente.