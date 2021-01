Bucciantini: "I rossoneri sembrano ciclisti in fuga"

Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così della prestazione dei rossoneri contro i rossoneri: "Il Milan è sotto per la prima volta nei macronumeri del tabellino. Sembrano pellegrini corsa verso la città fantasma, sembrano ciclisti in fuga. Vanno a tutta, sempre. I due gol arrivano da due giocatori dei quali si notavano le assenze mentali fino all’altro ieri, cioè Rebic e Leao. Sono due palloni che non sono del Milan in quel momento, se li vanno a prendere e diventano due gol. Hanno una convinzione da ciclisti in fuga”.