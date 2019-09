Bucciantini: "Il Milan sul mercato non ha fatto ciò che voleva fare"

Marco Bucciantini ha parlato dagli studi di Sky Sport del mercato del Milan: "I rossoneri non hanno fatto quello che voleva fare, ma ha fatto ciò che poteva fare. Bisogna vedere se è quello che serviva. Sono tutti giocatori che hanno un senso, ma non sono indiscutibili. A me piace tantissimo Bennacer, che spero determinerà molto nella stagione del Milan. Le parole di Rebic su Boban sono perfette, il croato aggiunge movimento e voglia di rompere le linee difensive avversarie in una squadra che ha troppi giocatori che tendono ad aspettarla da fermo sui piedi".