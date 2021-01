Bucciantini: "Ora la mentalità di Ibrahimovic è in tutta la squadra"

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport dopo Benevento-Milan, ha parlato così della mentalità dei rossoneri: “Abbiamo conosciuto un Ibrahimovic dominatore che faceva e poi quando andava via, era uno che non si legava, non lasciava un’eredità. Questo invece è un Ibra che si è fatto più donatore. La forza di questo Milan è che il 6 gennaio dello scorso anno erano undicesimi ed esordiva un Ibrahimovic. Oggi sono primi e sono venti Ibrahimovic. Hanno tutti la stessa sua stessa voglia di vincere. La voglia di vincere ti manda a tirare e andare a tirare ti porta a segnare. Anche nella partita di oggi, se guardate gli episodi dei due gol non sono occasioni da gol, ma è la determinazione degli attaccanti che le trasforma in occasioni da gol. La palla ce l’ha il Benevento quando Rebic va a prendersi il rigore, la palla è perduta quando Rebic la allunga troppo a Leao ma lui la vede meglio del portiere e del difensore. Adesso la mentalità di Ibrahimovic è in tutta la squadra”.