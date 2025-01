Bucciantini sul mercato: "Tra i tanti nomi, non capisco dove sta andando il Milan"

Causa Champions League, l'edizione del martedì di Calciomercato - L'Originale, trasmissione di Sky Sport 24 sulle trattative della finestra invernale di mercato, è andata in onda prima di cena. A commentare le ultime notizie e aggiornamenti, anche il giornalista Marco Bucciantini che nell'occasione ha offerto il suo punto di vista sul momento non proprio idilliaco dei rossoneri.

Le parole di Marco Bucciantini: "Il Milan deve stare un po’ meglio insieme in campo. L’idea di partenza funzionante non l’ha ancora trovata nessuno, assicurare una squadra titolare che ti garantisca di controllare il campo, di far esplodere il talento. Il mercato deve aiutare il Milan e non capisco, tra i tanti nomi che sento, dove sta andando il Milan".