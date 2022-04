Bucciantini sul Milan: "11 punti con 3 gol in 5 partite, ha fatto il massimo anche in un momento di difficoltà"

MilanNews.it

Marco Bucciantini, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del momento del Milan: "Il Milan fa fatica a segnare. Ha segnato tre gol in cinque partite di campionato, con cui al massimo una squadra può fare 11 punti. In un momento difficile, il Milan ha quindi fatto il massimo. Sono segnali di squadra, squadra con a S maiuscola. Ovviamente deve fare meglio, ma quando fai 11 punti con tre gol in cinque partite vuol dire che sei stato bravo, se li fai in un momento di difficoltà allora sei stato bravissimo".