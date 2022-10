Bucciantini: "Tonali ha un'anima calcistica impressionante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Bucciantini, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: "Quante volte raccontiamo vittorie del Milan per la capacità di vivere le partite. Se deve soffrire soffre, se ha poche occasioni se le va a prendere. Tonali è uno dei giocatori che è cresciuto di più, ha un'anima calcistica impressionante. E' cresciuto nel gioco, prima era solo un mediano, ora si inserisce anche in avanti. Pioli sta cercando di aggiungere titolari, soprattutto in attacco. Il Milan ha dei concetti e una solidarietà d squadra che nasconde bene la stanchezza. Poi chiaramente se incontri il Chelsea non la nascondi più. Il Milan ha una grande consapevolezza e si prende le partite, come è successo anche contro il Verona. Se c'è da lottare i rossoneri non si tirano indietro".