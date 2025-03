Buco economico senza la Champions? Il Milan lo può tamponare con i prestiti

Senza la Champions League il Milan fallirebbe un importante obiettivo stagionale non solo a livello sportivo ma anche economico. Senza l'Europa che conta gli introiti saranno infatti decisamente di meno, e questo potrebbe incidere sul bilancio del club rossonero, aspetto che risulta essere per larghi tratti la priorità assoluta di questa proprietà, che da quando è arrivata ha sempre registrato degli utili.

Le cose potrebbero dunque cambiare senza Champions, anche se il Milan potrebbe trovare nel calciomercato la soluzione che fa al caso suo. Scrive infatti questa mattina Tuttosport che i giocatori in prestito potrebbero tamponare il buco economico che si verrebbe a creare senza il quarto porto. Sono ben 12 i giocatori di proprietà del Diavolo in giro per l'Italia ed il mondo, cartellini che se sommati potrebbero fruttare alle casse del club rossonero tra i 50 e i 60 milioni di euro.