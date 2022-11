Buffon: "Al Mondiale in Qatar la mia squadra del cuore è il Camerun"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Ospite dei microfoni della Rai, il portiere del Parma, Gianluigi Buffon, a margine della Partita per la Pace in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma, ha parlato anche dei Mondiali di Qatar, ormai in procinto di iniziare "Quando non c’è l’Italia cerco di affezionarmi o alle squadre dove giocano i miei compagni o a quelle sfavorite – ha detto il capitano crociato – Quindi in questo caso la mia squadra del cuore è il Camerun".