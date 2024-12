Buffon: "Il nostro calcio è cambiato, dopo la Premier League inglese ci siamo noi"

vedi letture

Gigi Buffon, oggi capo delegazione della nazionale italiana, in una lunga intervista concessa a La Stampa ha parlato del livello attuale del campionato italiano. Le sue dichiarazioni: "Il nostro calcio è cambiato, dopo la Premier League inglese ci siamo noi. Siamo cambiati nella testa e penso alla rivoluzione culturale di tanti allenatori: ora ci si diverte a vedere le partite di Serie A". Sulla capolista Atalanta: "È una squadra che fa bene a tutti, non sono sorpreso perché nel pallone come nella vita non si improvvisa niente se vuoi arrivare a certi livelli. La società della famiglia Percassi ha un progetto lungimirante in piedi da un bel po'".