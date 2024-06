Buffon su Camarda: "Il rinnovo con il Milan la scelta più giusta che potesse fare"

Intervenuto così nel corso del “Festival della Serie A”, prima edizione dell'evento organizzato a Parma dalla Lega Serie A, l'ex portiere Gianluigi Buffon ha parlato dei giovani. Come riportato da MondoPrimavera.com, Il capo delegazione della Nazionale italiana si è soffermato anche su Francesco Camarda, recentemente protagonista con l'U17 azzurra e fresco di rinnovo con il Milan.

Il consiglio di Buffon: "Camarda ha già fatto il suo primo passo giusto, che è quello di firmare il contratto da professionista col Milan. Non so precisamente se è già accaduto o se sia una questione di giorni, ma questo è un metro di valutazione importante. Alla fine, al di là del dover pensare alla propria vita, penso riconoscere alle società di aver creduto in te sia un qualcosa di dovuto. Questo significa che lui probabilmente, consigliato anche dalla famiglia o dal procuratore, ha fatto la scelta secondo me più giusta che potesse fare. Da lì in poi credo che, rimanere nell'ambiente Milan, passando prima dall'Under 23 e andando ogni tanto magari in prima squadra può essere meglio per il suo futuro. Sarebbe bellissimo vederlo tra quindici anni ancora con la maglia rossonera e vederlo diventare una bandiera, in un calcio in cui di bandiere ne sono rimaste ormai pochissime".