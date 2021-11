Buffon sulla Nazionale: "Impensabile che l'Italia possa stare 12 anni senza un Mondiale"

Ai microfoni di Sky Sport, il portiere del Parma Gigi Buffon ha così parlato dopo la sfida pareggiata a Como dell'ipotesi di tornare in Nazionale: "È impensabile che l'Italia possa stare 12 anni senza un Mondiale. Bisogna unire le forze e trovare la soluzione migliore per mettere in condizione i ragazzi di passare questo turno. Per quel che mi riguarda sono discorsi che non devo fare io, ho sempre accettato tutte le scelte con grandissima serenità. Ho sempre lavorato per il gruppo, sapendo quanto valgo".