Buon compleanno Franck Kessie!

Ha già superato le 100 presenze rossonere in tutte le competizioni. Un traguardo importante, raggiunto in fretta, all'inizio della sua terza stagione nel Milan. Oggi, 18 dicembre, Kessie festeggia anche un nuovo compleanno, il numero 23. Un giocatore con un'invidiabile media di presenze, quasi da record, che lo rendono molto prezioso e difficilmente sostituibile per caratteristiche fisico-atletiche e per costanza di rendimento. Corre, si sacrifica, capace poi di spingersi in avanti e di segnare con una certa regolarità: 13 i gol totali alla corte del Diavolo, uno e decisivo finora nel 2019-20 (il 2-1 a Genova, in campionato, su rigore). Tanti auguri Franck!