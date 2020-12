La redazione di MilanNews.it augura buon Natale e buone festività a tutti i suoi lettori, nella forte speranza che questi giorni possano portare serenità dopo un anno difficile e complicato per tutti. Un anno che però ha portato il Milan in testa alla classifica, con la splendida ciliegina sulla torta nel match pre-natalizio, vinto al fotofinish contro la Lazio per 3-2.