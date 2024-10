Buone notizie da Milanello: Calabria torna a disposizione di Fonseca

vedi letture

Dopo settimane di assenza, il capitano del Milan Davide Calabria tornerà oggi ad allenarsi in gruppo in vista della sfida di sabato pomeriggio al Dall'Ara contro il Bologna. Il terzino rossonero sarà dunque normalmente arruolabile da Paulo Fonseca, che potrebbe addirittura pensare di schierarlo titolare per far rifiatare Emerson Royal, anche se al momento questo scenario sembrerebbe piuttosto di complicata realizzazione, visto che Calabria prima di tornare in campo ha da che ritrovare condizione, e fiducia.

A riportarlo è questa mattina Il Corriere dello Sport, che ha fatto un po' il punto sull'infermeria rossonera scrivendo anche di Tammy Abraham e Luka Jovic, che a differenza del capitano non riusciranno a recuperare perché ancora sottoposti a cure per i rispettivi problemi a spalla e pubalgia.