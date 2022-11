Buriani: "San Siro si farà sentire. Leao ha qualità importantissime, ma rimane un giovane"

Fonte: Radio Firenze Viola

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex centrocampista del Milan Ruben Buriani ha commentato così la sfida di oggi pomeriggio alle 18 che vedrà la Fiorentina giocare a San Siro in casa del Milan campione d'Italia: "Ultimamente non è un gran Milan, sta facendo fatica ma rimane una squadra importante che farà valere la sua forza.

Contro la Fiorentina è sempre stato difficile, ha degli ottimi giocatori e sono in crescita, San Siro però è uno stadio importante che si farà sentire.

La viola ha tutte le carte in regola per giocarsela, ha giocatori e una società importante. I calciatori della Fiorentina non devono concedere spazi al Milan sennò possono andare in difficoltà contro velocisti come Hernandez e Leao"

Sul nuovo ruolo di Bonaventura:

"Italiano avrà studiato questo assetto tattico, Jack dà un grande contributo e farebbe il titolare quasi in ogni squadra italiana, adesso vicino alla porta sfrutta meglio le sue caratteristiche".

Su Leao:

"Leao ha qualità importantissime ma rimane giovane quindi può avere dei periodi poco fruttiferi, è un giocatore importante per il Milan"