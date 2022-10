Buriani su Milan-Monza: "Rossoneri superiori ma il Monza può fare male"

MilanNews.it

Il doppio ex di Milan e Monza Ruben Buriani è stato intervistato questa mattina alla Gazzetta dello Sport e ha parlato della partita che si giocherà domani tra le due squadre nella cornice di San Siro. Questo il suo pensiero sulla sfida: "Il Milan è ovviamente superiore, ma nel calcio non basta. Direi di non pensare che di fronte c’è una neopromossa ma una squadra di giocatori che vorranno dimostrarsi all’altezza dei campioni. Il Monza non deve partire battuto: ha i requisiti per poter far male"