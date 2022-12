Business Insider, Gerry Cardinale "cautamente ottimista" sul fatto che il Milan otterrà un nuovo stadio

Fonte: Business Insider

In un lungo approfondimento dei giornalisti Dakin Campbell e Hayley Cuccinello su Gerry Cardinale e RedBird, pubblicato su "Business Insider", si legge di come l'azionista di maggioranza del club rossonero sia "cautamente ottimista" sul nuovo impianto sportivo che il Milan insegue ormai da anni.

Cardinale ha un'ottima conoscenza delle operazioni di gestione e finanziamento degli impianti. Ai tempi di Goldman ha aiutato gli Yankees a finanziare il loro nuovo stadio e ha lavorato con la squadra per costruire un'attività di concessioni e merchandising con i Dallas Cowboys. RedBird è anche proprietaria della squadra di calcio francese Toulouse FC dal 2020 e Cardinale ha familiarità con le operazioni del Liverpool attraverso FSG.

Tom Werner, ex produttore televisivo e a lungo presidente del FSG ha dichiarato sull'argomento: "Penso che Gerry abbia visto il valore che abbiamo creato nel Liverpool e credo che speri di replicare con il Milan il successo che il Liverpool ha avuto in Premier League".

Secondo Business Insider l'attuale impianto del Milan, San Siro, è ormai datato avendo quasi un secolo di vita. Eventuali lavori di ristrutturazione non sarebbero sufficienti a trasformarlo in uno stadio che "invogli i tifosi a venire con anticipo e a rimanere fino a tardi per prendere da bere, comprare una maglia o fare un giro nel museo della squadra".

Cardinale è "cautamente ottimista" sul fatto che il Milan otterrà un nuovo stadio. RedBird ha "fatto i compiti", ha detto, avendo incontrato quasi 200 club negli ultimi cinque anni. Con o senza un nuovo stadio, RedBird intende far crescere il Milan attraverso una partnership con gli Yankees, che sono co-investitori. Ad esempio, le squadre vendono il merchandising dell'altra nei rispettivi stadi e YES Network trasmette le partite del Milan. È in corso anche la programmazione di una partita del Milan allo Yankee Stadium.