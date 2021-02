C&F - Casa Milan acquistata dal club rossonero: 42 milioni per fare propria la sede

Come riferito da Calcio & Finanza (qui l'articolo originale), il Milan ha acquistato la sede di via Aldo Rossi, nel quale era stato in affitto negli ultimi sei anni. Casa Milan è diventata quindi intera proprietà del club rossonero, un'operazione in perfetta linea con la strategia di Elliott. A novembre 2020 il Milan aveva costituito la newco "Casa Milan Srl", destinata a rilevare l'immobile di Vittoria Assicurazioni, che era stato il precedente proprietario della sede. Come da accordi, il club meneghino aveva un'opzione d'acquisto sull'immobile esercitabile entro il 31 dicembre 2020. Per acquistare la sede, il Milan ha speso circa 42 milioni di euro, un investimento finanziato da Unicredit.