C&F - Ecco perché Milan ed Inter non vogliono ristrutturare San Siro

Come riportato dai documenti ottenuti da Calcio&Finanza, Milan ed Inter non vogliono ristrutturare San Siro per una serie di motivi: in primis, per la necessità della demolizione del terzo anello per ridurre la capienza globale dell’impianto, ampliare la circolazione sui vari livelli e consentire l’integrazione dei servizi disponibili, oggi insufficienti ad accogliere le esigenze del pubblico (ad esempio durante l’intervallo), poi per il conseguente abbassamento/ rifacimento della copertura, per renderla acusticamente adeguata ed, infine, per il mantenimento in essere del secondo anello, necessario anche per garantire la continuità d’esercizio durante le fasi di cantiere.