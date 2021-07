C&F - Milan, l'impatto sul bilancio dei nuovi acquisti Giroud e Ballo-Touré

Calcio & Finanza ha analizzato (CLICCA QUI per l'ARTICOLO integrale) l'impatto sui conti del Milan degli acquisti di Olivier Giroud e di Fodé Ballo-Touré.

Per quanto riguarda l'attaccante francese, considerando l’accordo biennale siglato e l'acquisto di 1 milione più 1 eventuale di bonus, la quota di ammortamento sarà di 500 mila euro che si somma all’ingaggio dell’attaccante; si parla di 3,5 milioni netti a stagione (4,59 milioni grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita) per un costo totale a bilancio pari a 5,09 milioni di euro.

L'arrivo di Ballo-Touré, costato 4,2 milioni di euro per il cartellino del giocatore ed eventualmente altri 500 mila euro di bonus, l’ammortamento sarà pari a 1,05 milioni: "ipotizzando un ingaggio da 1 milione di euro netti (1,31 lordi grazie al Decreto Crescita) – in linea con un calciatore relativamente giovane e in arrivo da un’esperienza importante –, il costo totale a bilancio per il 2021/22 sarà pari a 2,36 milioni".