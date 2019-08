C. Garcia: "Leao, in Portogallo siamo sicuri che riuscirai a dimostrare il tuo grande talento"

Claudia Garcia, giornalista portoghese, è intervenuta su Twitter e ha parlato di Rafael Leao, nuovo attaccante rossonero: "In bocca al lupo a Rafal Leao in questa nuova avventura in Serie A. In Portogallo siamo certi che riuscirai a dimostrare ben presto il tuo grande talento".

In bocca al lupo a #rafaelleao in questa nuova avventura in #seriea. In #portogallo siamo certi che riuscirai a dimostrare ben presto il tuo grande talento. 🇮🇹 #milan #calciomercato pic.twitter.com/DfLBZO2mEL — Claudia Garcia (@claubgarcia) August 21, 2019