C. Italia, agli ottavi il Milan incontrerà la SPAL: da stabilire il campo

La SPAL ha appena battuto con un perentorio 5-1 allo stadio Paolo Mazza il Lecce nel quarto turno eliminatorio della Coppa Italia. Agli ottavi (che verranno suddivisi tra il 15 e il 22 gennaio) entreranno in scena in gara secca anche le otto teste di serie, tra cui il Milan. Da regolamento, poichè il club di Ferrara è in tabellone con un numero compreso tra il 9 e il 20, i rossoneri non avranno automaticamente il diritto di giocare a San Siro, ma sarà necessario un sorteggio per stabilire quale dei due club giocherà in casa.