Cabrini su Italia-Inghilterra: "Giocare a Wembley non inciderà"

Antonio Cabrini, ex difensore della Nazionale campione del Mondo nel 1982, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Italia-Inghilterra, finale degli Europei prevista per oggi a Wembley. Cabrini ha detto: "Cosa significa giocare una finale nella tana del lupo? La paura del pubblico o del tifo contro a questi livelli non esiste. La finale è sempre una partita a sé e indipendentemente da chi la giochi le due squadre partono sempre con il 50% di possibilità. Io ho grande fiducia. Ho sempre considerato l'Italia tra le prime 5 dell'Europeo. Roberto Mancini ha fatto un ottimo lavoro, ha un gruppo compatto che non si farà condizionare dai cori e dalle bandiere sugli spalti".