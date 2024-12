Cade ancora la Fiorentina! L'Udinese passa al Franchi in rimonta

La Fiorentina perde ancora! Dopo una serie lunghissima di vittorie, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva in campionato per i Viola che hanno subito in casa la rimonta dell'Udinese, che esce con i tre punti grazie al 2-1. I toscani si erano portati in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore del solito Moise Kean ma nella ripresa l'errore di Ranieri spalanca la strada del pareggio a Lucca mentre all'ora di gioco Thauvin opera il sorpasso. Una vittoria importante per i bianconeri che si mantengono a tre punti di svantaggio dal Milan che invece accorcia sulla Fiorentina, ora a +5.

I RISULTATI DEL WEEKEND

VENERDI' 20 DICEMBRE

ore 20.45: Verona-Milan 0-1

SABATO 21 DICEMBRE

ore 15.00: Torino-Bologna 0-2

ore 18.00: Genoa-Napoli 1-2

ore 20.45: Lecce-Lazio 1-2

DOMENICA 22 DICEMBRE

ore 12.30: Roma-Parma 5-0

ore 15.00: Venezia-Cagliari 2-1

ore 18.00: Atalanta-Empoli 3-2

ore 20.45: Monza-Juventus 1-2

LUNEDI' 23 DICEMBRE

ore 18.30: Fiorentina-Udinese 1-2

ore 20.45: Inter-Como