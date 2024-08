Cade un fulmine vicino allo stadio, Real-Barça sospesa: ecco cosa è successo

Fatto insolito, almeno per chi è abituato ad assistere alle partite del calcio europeo, quello accaduto nella notte italiana, nel match giocato negli Stati Uniti fra Real Madrid e Barcellona, vinto dai blaugrana per 2 a 1. Al MetLife Stadium, impianto ubicato a East Rutherford nel New Jersey; la partita è stata infatti sospesa per la caduta di un fulmine nei pressi dell'impianto.

Il protocollo di sicurezza dell'organizzazione parla chiaro: "Se un fulmine cade entro un diametro di 8 miglia (13 chilometri), la partita viene sospesa e sia le squadre che gli spettatori devono mettersi al riparo. La partita riprenderà solo se trascorrono 30 minuti senza che si verifichino fulmini all'interno della suddetta area". Durante il match c'era un forte allarme di tempesta nel New Jersey, così al 12' minuto la partita è stata sospesa ed i giocatori sono dovuti rientrare momentaneamente negli spogliatoi.

Prima dell'inizio della partita, racconta Marca, fonti dell'organizzazione hanno assicurato che fosse sul tavolo la possibilità di posticipare la partita di un paio d'ore perché si prevedeva che la parte peggiore del temporale potesse verificarsi a partita iniziata. Si è deciso di giocare, ma poi quanto preventivato dagli esperti si è verificato, ed a quel punto è stato semplicemente applicato il protocollo.

I giocatori sono parsi molto contrariati dalla cosa, dato che non capivano il motivo della sospensione e in campo c'era un pioggia piuttosto leggera. Tutti a protestare e la Polizia del New Jersey intenta a far seguire il protocollo. Con tanto di messaggio recapitato a tutti i presenti nello stadio, come si vede da alcune testimonianze sui social network, nel quale si leggeva: "Messaggio di pubblica sicurezza, MetLife Stadium, dalla Polizia di Stato del New Jersey. Per la vostra sicurezza, vi chiediamo di lasciare le aree ed i campi all'aperto e di rifugiarvi all'interno della struttura a causa del maltempo. Si prega di non assembrarsi agli ingressi. Utilizzare lo spazio sulle rampe che è disponibile, lo staff dell'evento è disponibile per assistervi".