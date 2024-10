Cafu ricorda il suo Milan: "Ancelotti per me è stato tutto. Berlusconi? Impressionante"

L'ex terzino brasiliano del Milan Cafu, oggi è stato protagonista come ospite del Festival dello Sport, rassegna organizzata dalla Gazzetta dello Sport che ogni anno si svolge in questo periodo a Trento. L'ex numero 2 rossonero ha raccontato la sua carriera dalle origini fino alle felici esperienze in Italia con le maglie di Roma e, appunto, Milan. Le sue parole riportate qui di seguito dal sito de La Gazzetta dello Sport.

Il ricordo di Cafu del suo Milan: "Eravamo una squadra che correva tantissimo, io ero sempre al massimo dal punto di vista fisico. Se sto bene poi in campo ci penso io... Ancelotti era allenatore, padre, fratello. Per me lui è stato tutto. Berlusconi? Lui era impressionante, ogni giorno aveva in testa una tattica. Veniva a Milanello e ci dava consigli. Fantastico. E rispettava tutti i giocatori"