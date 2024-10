Cafu rivela: "Dopo la Roma dovevo andare in Giappone ma mi ha chiamato il Milan..."

L'ex terzino brasiliano del Milan Cafu, oggi è stato protagonista come ospite del Festival dello Sport, rassegna organizzata dalla Gazzetta dello Sport che ogni anno si svolge in questo periodo a Trento. L'ex numero 2 rossonero ha raccontato la sua carriera dalle origini fino alle felici esperienze in Italia con le maglie di Roma e, appunto, Milan. Le sue parole riportate qui di seguito dal sito di Gianlucadimarzio.com.

Le parole di Cafu sul suo trasferimento al Milan: "Dopo la Roma dovevo andare in una squadra giapponese che mi aveva già depositato i soldi nel conto. Io ho chiamato e ho detto: 'Ragazzi, ho un piccolo problema. Mi ha chiamato il Milan'. Io sono andato al Milan e loro si sono un po' arrabbiati con me. Il Milan non mi pagava come la squadra giapponese, ma capita, era il Milan".