Cafù: "Sarebbe fantastico vedere Ancelotti alla guida della nazionale brasiliana"

Leggenda del calcio brasiliano e del Milan in Italia, Cafù ha rilasciato una intervista a Marca nel corso della quale ha parlato anche della Seleção, rimasta senza una guida: "Ho avuto l'opportunità di lavorare con Ancelotti al Milan per cinque anni, quindi so benissimo di cosa sarebbe capace guidando la nazionale brasiliana. Certo, qualsiasi grande giocatore vorrebbe vederlo in nazionale. Sarebbe fantastico vedere Ancelotti, se la CBF lo decidesse, alla guida della nazionale brasiliana. Dobbiamo aspettare che i nostri dirigenti decidano chi sarà il prescelto. Spero che decidano il prima possibile".

Poi una battuta sul Pallone d'Oro, sul quale si espone già a favore di un connazionale che sta collezionando numeri da record in questa stagione: "Raphinha merita il Pallone d'Oro da tempo. Quest'anno ancora di più, per tutti i numeri e tutto ciò che ha fatto in campionato, non solo nella Liga, ma anche in Champions League".

Il brasiliano ha poi parlato del Real Madrid e del tema del razzismo, che ha coinvolto a più riprese l'asso Vinicius: "La situazione del Real Madrid la vedo molto positivamente. È sempre il Real Madrid, una squadra temuta, una squadra che si impone. È stato eliminato dalla Champions League, ma è ancora un Real Madrid temuto. È un Real Madrid che, l'anno prossimo, tornerà quasi certamente in piena forma. Razzismo verso Vinicius? Dobbiamo combatterlo. Il razzismo è una questione di educazione. Dobbiamo educare le persone affinché possano vivere in un Paese dove regna l'uguaglianza. Ed è questo che Vinicius ha cercato di trasmettere sul campo, attraverso il calcio".