Cagliari, i pastori sardi chiedono solidarietà alla squadra di Maran

In Sardegna si alza il livello della protesta dei pastori per il prezzo del latte. Tanto che nella giornata di oggi, si legge su L'Unione Sarda, una delegazione ha raggiunto Asseminello per chiedere la solidarietà del Cagliari Calcio, in partenza per Milano dove domani è in programma la partita contro il Milan: "Siamo qui pacificamente - dicono - vogliamo che la squadra si unisca alla nostra battaglia. Chiediamo che il latte venga pagato a prezzo di costo, più qualcosa per noi, per vivere. Siamo qui pacificamente", ribadiscono i pastori.

Gli allevatori vorrebbero che domani i rossoblù non giocassero la partita. "Cosa scriverebbero i giornali? Gara rinviata per neve? No, rinviata perché gli industriali del formaggio hanno fatto cartello sul nostro latte".

In segno di solidarietà, anche alcuni giocatori - tra cui Nicolò Barella - hanno rovesciato a terra del latte, con un gesto simbolico che rappresenta la vicinanza alla causa dei pastori.