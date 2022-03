Cagliari-Milan, l'MVP della sfida è Ismael Bennacer: gol e prestazione super

Continua il grande momento di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, con il gol di ieri contro il Cagliari, valido per il successo esterno, ha realizzato il secondo gol stagionale. Attraverso i propri canali social, il Milan ha fatto votare ai propri tifosi il migliore in campo della gara contro la squadra sarda, che hanno scelto proprio Bennacer.

#CagliariMilan @emirates MVP? ️



This was an easy one... Isma won with 86% of your votes! 🇩🇿



Stravince Isma... avevate dubbi? 🇩🇿#SempreMilan pic.twitter.com/vh6kp3Xess