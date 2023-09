Cagliari, Ranieri a Sky: "Il Milan ha grandi campioni, ma la partita l'abbiamo fatta tutta noi"

vedi letture

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan: "Il Milan ha grandi campioni, il gol di Loftus-Cheek ha grandi campioni. Ma la partita l'abbiamo fatta tutta noi. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Volevamo stanarli da lì e andare in contropiede, poi bisogna accettare le cose quando giochi contro questi grandi campioni. Non dico che non ci stia girando bene, non parlo di sfortuna o fortuna, ma dobbiamo essere più ordinati e incisivi. Non molliamo".

Come stanno Luvumbo e Nandez?

"Ancora Luvumbo porta via un po' troppo palla, bisogna sgrezzarlo piano piano. Nandez è una forza della natura".

Le è piaciuto più il primo o più il secondo tempo?

"Mi hanno convinto tutti e due. Il Milan è la squadra che fa più possesso nella propria metà campo, mentre nella nostra metà campo non palleggiano proprio e vanno in verticale. Noi volevamo andare in contropiede. Ci abbiamo provato. Se nel primo tempo non prendiamo quei due gol avevamo in mano la partita: avevano la palla, ma non è che avessero avuto chissà quali occasioni".