Cairo: "Dispiace per il risultato, ma dobbiamo essere focalizzati sulla prossima"

Al termine della partita contro il Milan, il presidente Cairo ha lasciato lo stadio Grande Torino e ha rilasciato queste dichiarazioni ai giornalisti presenti: "La cosa più importante è la partita di sabato, dispiace questo risultato ma dobbiamo essere focalizzati sullo Spezia. Nicola ha fatto le sue scelte e le ha fatte sempre bene, se abbiamo fatto in 16 partite 22 punti è per questo, i giocatori che ha schierato dalla’inizio sono quelli che avevano cambiato la partita a Verona. Ora dobbiamo concentrarci e preparare la partita con la mente sgombra. Ho cenato con la squadra, ho visto i giocatori, ho detto di alzare la testa, queste cose succedono, delle volte abbiamo fatto delle rimonte quindi la squadra non si dà per vinta. La voglia di provarci è quello che ti ha fatto scoprire troppo e prendere gol in contropiede. Penso positivo, dobbiamo pensare a far bene sabato".