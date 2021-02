Cairo sul rinnovo di Belotti: "Vedremo se sarà motivato per restare"

Intervenuto a margine dell'Assemblea di Lega Serie A, in programma questo pomeriggio a Milano, il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha affrontato anche l'annosa questione legata al rinnovo del contratto di Andrea Belotti, capitano e fulcro dei granata e oggetto dei desideri del periodo delle "cose formali" targate Fassone e Mirabelli, che tentarono più volte la caccia al Gallo, senza successo. Ecco, nel dettaglio, le dichiarazioni del numero uno della società torinese: "È insieme a noi dal 2015, abbiamo già prolungato una volta e la nostra volontà è quella di rinnovare ancora, facendogli una proposta molto vantaggiosa. Chiaramente deve essere convinto e spero che lo sarà. Da quando è arrivato abbiamo fatto due noni posti, un dodicesimo e le ultime due stagioni, questa compresa, non all'altezza. Abbiamo però sempre costruito buone squadre: faremo il massimo dal punto di vista economico, vedremo se sarà motivato per restare". Dichiarazioni che potrebbero lasciare perplessi i tifosi granata e far intravedere un barlume di speranza per i club pronti all'assalto dell'ariete del Torino, il cui contratto è in scadenza nel 2022, con il Milan segnalato ancora tra le società intente a tingere di rossonero le piume del Gallo.