Cairo, valutare cosa succederebbe con nuovo stop

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Sulla ripresa del campionato "si è scelta una direzione, ma occorre capire quali decisioni verranno prese a livello governativo. Inoltre bisogna valutare cosa succederebbe in caso di nuovo stop. Cambiare le regole in corsa non è mai una cosa buona e giusta". Così il presidente del Torino Urbano Cairo, alla presentazione del nuovo ds granata Davide Vagnati. "Leggevo di playoff e playout, che esistono già in altri sport, ma sono decisi prima dell'inizio del campionato. Non si possono cambiare le regole in corsa", ha aggiunto Cairo. (ANSA).