Calabria a MilanTV: "A Udine brutta pagina di sport, vogliamo vincere stasera"

Il Milan alle 20.45 sarà in campo a San Siro contro il Bologna. La sfida è valevole per la ventiduesima giornata di campionato e la squadra di Pioli vuole legittimare il terzo posto contro una diretta concorrente ai due posti Champions League: la squadra di Thiago Motta infatti, pur con una partita in meno e qualche passo falso, è in linea per raggiungre la zona Europa al termine della stagione. Nel pre partita ha parlato il capitano del Milan, Davide Calabria.

Queste le sue parole a Milan TV:

Energia dopo le ultime vittorie

"Vincere aiuta a vincere, stiamo facendo bene e vogliamo continuare così, sappiamo che non è mai facile e non diamo niente per scontato, stasera conta fare bene per allungare la striscia positiva di risultati".

Dopo Udine con amarezza per Maignan

"E' vero, è stata scritta una brutta pagina di sport e spero venga cancellata per sempre, non vogliamo più il razzismo in questo mondo, anche nello sport".

Questa sera il Bologna

"Stanno facendo bene, ma anche noi siamo pronti e non dovremo avere frenesia e fretta, siamo concentrati per fare bene e ce la metteremo tutta perchè vogliamo questa vittoria".