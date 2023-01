Calabria a Sky: "È da stupidi sprecare questa partita. Sprecare questi due punti non possiamo permettercelo. Scudetto? È ancora lunga"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Calabria ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Che umore c’è nello spogliatoio? “Siamo arrabbiati. È da stupidi sprecare questa partita. L’abbiamo preparata bene e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Arrivare alla fine sul 2-0 e sprecare questi due punti non possiamo permettercelo. Siamo pronti a giocarci il campionato, non possiamo sprecare queste partite. Mancava poco, bastava un po’ di attenzione in più. Dovevamo marcare meglio in area, non puoi lasciare questi gol negli ultimi minuti”.

Credete ancora allo scudetto? “Ci credo sempre, è ancora lunga. Ma dobbiamo essere consapevoli che il Napoli sta spingendo, la Juve non perde da 8 gare. Se vogliamo lottare per lo Scudetto, non dobbiamo più concedere queste cose. Come ho detto anche l’anno scorso dobbiamo capire cosa fare da grandi, se vogliamo competere per lo Scudetto queste partite le dobbiamo portare a casa. Appunto perché credo che abbiamo fatto una grande partita concedere quelle occasioni è un po’ sprecare il lavoro fatto. Siamo una squadra forte che può lottare fino alla fine e che può anche evitare di concedere quelle due punizioni. Loro sono più grossi, sono più alti, molto forti sui calci piazzari. Appunto perché sappiamo queste cose era da evitare i falli commessi. Potrà servirci da lezione, dobbiamo sapere che il campionato sarà anche più difficile dell’anno scorso e queste occasioni non possiamo lasciarcele sfuggire”.

Su De Ketelaere: “Charles deve solo stare tranquillo, isolarsi un pio di più e non ascoltare le voci esterno. Col talento che ha può aiutare molto la squadra, quello che fa in allenamento può farlo anche in partita. Arriva da un campionato diverso quindi ovvio che ha bisogno di tempo. Penso che sia la squadra giusta per lui, deve solo avere fiducia e credere in sé stesso che noi siamo con lui fino alla fine”.