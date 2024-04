Calabria a Sky: "Sono stati più bravi a palleggiare. Nulla è perduto"

Brutta prestazione del Milan che cade in casa nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. I giallorossi passano per 1-0 a San Siro e si mettono in pole position per il passaggio del turno in vista del ritorno all'Olimpico fra sette giorni. Prestazione deludente complessiva dei rossoneri che alla fine recriminano anche per una traversa, ma non ci sono giustificazioni. Ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato Davide Calabria, il capitano rossonero.

Queste le parole del capitano Davide Calabria nell'immediato post partita di San Siro: "Ci è mancato qualcosa, sono stati più bravi a palleggiare la palla. E abbiamo avuto qualche difficoltà su come andare a prenderli. Loro hanno fatto un primo tempo davvero positivo ma nel secondo tempo abbiamo reagito e abbiamo avuto le nostre occasioni. Abbiamo ancora novanta minuti e nulla è perduto"