Calabria alla Rai: "Non ci piace piangerci addosso. El Shaarawy su Theo e Leao? Bravi loro a fare questa scelta"

Davide Calabria ha parlato alla Rai al termine di Milan-Roma 0-1. Queste le sue dichiarazioni.

Cosa non ha funzionato stasera? “Sono una squadra forte, sono stati bravi nel primo tempo a metterci in difficoltà. Hanno giocatori fenomenali, c’è poco da dire. Sono stati bravi anche dietro a contenere le nostre azioni. Bravi a fare gol alla seconda azione sul calcio d’angolo. Purtroppo nei nostri due-tre di fila la palla non è entrata. Nel secondo tempo abbiamo reagito meglio, quando crei e non riesci a finalizzare queste partite sono complicate. Partita che purtroppo ci vede in svantaggio ma c’è ancora il ritorno”.

El Shaarawy vi ha bloccato Theo e Leao: “Fa parte del gioco, è la preparazione della partita. Fa parte della tattica, hanno scelto questa mossa e sono stati bravi a contenere questa parte della nostra squadra. Noi abbiamo avuto comunque occasioni e non le abbiamo sfruttate. Non ci piace piangerci addosso, ora rimbocchiamoci le maniche, ci prepariamo per il campionato e analizzeremo questa partita per fare meglio al ritorno”.