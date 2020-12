Calabria, che continuità: già 18 da titolare come in tutta la scorsa stagione

Davide Calabria, in questa stagione, ha già disputato diciotto gare da titolare. Negli anni passati si è discusso a lungo sul fatto che al classe '96 mancasse la continuità. Un miglioramento netto ha avuto lungo negli ultimi mesi, compresi quelli estivi dal post lockdown. La scorsa annata il numero 2 aveva collezionato 18 presenze dall'inizio, le stesse accumulate fin qui in meno di metà della stagione. Nel suo passato in rossonero, Calabria aveva giocato 28 gare da titolare nel 2017/18, 25 nel 2016/17 e 11 nel 2015/16. La sensazione è che il difensore bresciano nei prossimi mesi possa superare senza problemi questi dati.