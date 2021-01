Guardando a dati e statistiche dell'ultimo turno di campionato con il Cagliari, tra i protagonisti della sfida si può citare senza dubbio Davide Calabria. Oltre allo splendido assist per Ibrahimovic e il palo colpito, il numero 2 rossonero è il giocatore che ha giocato più palloni (96), il secondo per occasioni da gol (1) e il secondo per tiri in porta (2).