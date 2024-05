Calabria glissa su Fonseca al Milan: "Non so niente, vedremo"

Arrivano nuove dichiarazioni dall'Australia di Davide Calabria, capitano rossonero, il quale ha parlato anche di Olivier Giroud che lascerà il Milan al termine di questa stagione per andare a giocare in Mls nel Los Angeles FC. Queste le parole in conferenza stampa del terzino milanista sull'attaccante francese che è anche lui in Australia con il Diavolo per l'amichevole di venerdì contro la Roma a Perth: "Giroud è un leader importante dentro e fuori dal campo... soprattutto fuori dal campo. Mi ha sostenuto molto. Mi mancherà molto, ma sono felice di trascorrere questi pochi giorni insieme per festeggiare la sua partenza".

Durante la conferenza stampa, a Calabria è stata fatta una domanda anche sul futuro della panchina del Milan dopo l'addio di Stefano Pioli: "Fonseca al posto di Pioli? Non so niente, vedremo..." la risposta del capitano rossonero riportata da France 24.