Calabria: "Il derby di ritorno dell'anno scorso? Dovevamo vincerlo per forza per continuare a credere nello scudetto. E poi Giroud si è girato..."

© foto di © DANIELE MASCOLO

Davide Calabria, intervistato da DAZN, ha parlato così del derby di ritorno dello scorso campionato vinto in rimonta dal Milan grazie alla doppietta di Giroud: "Dovevamo vincerlo per forza per continuare a credere nello scudetto. Dovevamo portare a casa la vittoria con tutte le nostre energie. E poi Giroud si è girato... (sorride, ndr)".