Calabria: "Non mi ci vedo a rimanere nel mondo del calcio a fine carriera"

Il capitano rossonero Davide Calabria è stato ospite di Stasera c'è Cattelan talk della Rai condotto dal noto giornalista Alessandro Cattelan e si è così espresso sul suo futuro: “Non mi ci vedo a rimanere nel mondo del calcio a fine carriera e ho questa passione per il vino. Sono nato in provincia di Brescia e mio nonno faceva il vino in casa: è una passione che mi piace. Barella e Perin sono amici con passioni in comune: magari in nazionale ci facciamo il bicchierino se si vince”