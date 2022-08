Calabria pubblica alcuni scatti dopo l'allenamento a San Siro: "Che bello tornare a casa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina di giorno in giorno l'esordio ufficiale in questa stagione per il Milan, che sabato ospiterà l'Udinese a San Siro per la prima giornata di Serie A. Il capitano Davide Calabria ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcuni scatti dell'allenamento svolto oggi allo Stadio rossonero, aggiungendo in didascalia: "Che bello tornare a casa".